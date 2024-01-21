أعلنت وزارة الداخلية عن اطلاق خدمتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل».

وقالت الوزارة في بيان لها أن الخدمة الاولى هي اصدار تقرير بحركة الدخول والخروج والخاصة بقطاع أمن المنافذ، وذلك لحاجة المواطنين لمثل هذه الشهادة عند التقدم لإنجاز بعض الخدمات الحكومية، وتنوه وزارة الداخلية في حال طلب حركات دخول وخروج بتواريخ معينة يتوجب على المستخدم مراجعة الادارة المركزية لإجراءات الدخول والخروج.

الثانية خدمة الاستعلام عن المديونيات المستحقة قبل السفر، وذلك لمعرفة المبالغ المالية قبل التوجه للمطار للإخوة المقيمين.

وأكدت الوزارة انها مستمرة في اطلاق الخدمات الالكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي تواكبا مع ما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.