نجاح أي عمل أساسه التعاون والتنسيق.. ومعيار الاستمرارية الاعتماد على الكفاءات من أبناء الوطن

منتسبو «الدفاع» يحظون بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية.. والتوجيهات السامية خارطة طريق

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما منحوه إياه من ثقة غالية هي في حقيقتها تكليف وأمانة ومسؤولية عظيمة يسأل الله عز وجل أن يعينه على تحمل أعبائها والقيام بواجباتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه.

جاء تصريح اليوسف خلال ترؤسه صباح أمس الأحد بمقر وزارة الدفاع اجتماعا ضم كبار قادة الجيش، أكد خلاله على أن منتسبي وزارة الدفاع يحظون بدعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية، وهو الأمر الذي يوجب على الجميع العمل على ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، والواردة في النطق السامي لسموه بعد أدائه لليمين الدستورية، والتي دعا خلالها إلى بذل كل الجهود وتسخير مختلف الإمكانيات لتحقيق الاستحقاقات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وتسهم في تصحيح المسار وإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل وصولا للأهداف والتطلعات المنشودة، مضيفا أن وزارة الدفاع سوف تتخذ من توجيهات صاحب السمو الأمير منهج عمل وخارطة طريق نحو استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لقواتنا المسلحة، والنهوض بمستوى القدرة والكفاءة لعموم منتسبيها.

كما أوضح اليوسف أن نجاح أي عمل أساسه التعاون والتنسيق، ومعيار الاستمرارية فيه يكون بالاعتماد على الكفاءات من أبناء الوطن، فلا مجاملة فيه لمقصر غير قادر على العطاء، ولا إهمال لمجتهد أظهر تفوقه في الأداء، وعليه فإنني أدعو الجميع إلى توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة ودعم وتشجيع المبدعين والمتميزين منهم، ووضع مخافة الله عز وجل ومصلحة وطننا الحبيب نصب أعيننا، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق القانون، والوقوف بحزم تجاه أي تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية، مع الحرص على الأخذ بجميع الملاحظات التي ترد من مختلف الجهات الرقابية بالدولة.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على ثقته بمنتسبي وزارة الدفاع متطلعا معهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للمؤسسة العسكرية، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري.