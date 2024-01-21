ترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، السفير طارق البناي، وفد الكويت المشارك في أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأوغندية كامبالا.

من جهته، ترأس القمة رئيس أوغندا يوري موسفيني وبمشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 اضافة الى الصين.

ويضم وفد الكويت المشارك في أعمال القمة سفير الكويت لدى اثيوبيا وغير المقيم لأوغندا نايف العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله وعددا من كبار مسؤولي الوزارة.