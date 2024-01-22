استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس فيرديناندر ر. ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وأكد الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة بمناسبة تولي سموه، حفظه الله، مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين الصديقة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.