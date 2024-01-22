بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس وجود لجنة في البلدية للتعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.



وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن تقارير ديوان المحاسبة إن هذه اللجنة معنية ببحث ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي ترد الى بلدية الكويت. كما توجد تعاميم صادرة لدى البلدية توجب سرعة الرد على اللجنة المذكورة من قبل الوحدات الإدارية المختصة بموضوعات الملاحظات في المواعيد المحددة قانونا.



وهناك متابعة مستمرة وحثيثة من قبل كل من اللجنة العليا برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية واللجنة التنسيقية برئاسة مدير عام البلدية لتقارير ديوان المحاسبة بشأن الاجراءات المتخذة بشأنها وتكليف المسؤولين بمتابعتها وسرعة الرد عليها والمراحل التي تسير بها إعداد ردود البلدية عنها. كما تلتزم البلدية بالرد على تقارير ديوان المحاسبة بالمدة القانونية وقد تم الرد على كافة الملاحظات وفق تلك المواعيد.



وجار حاليا اتخاذ الاجراءات المطلوبة من قبل الوحدات الادارية المختصة لتحديث رد البلدية وفق التعقيب الصادر عن ديوان المحاسبة على رد البلدية وسوف تتم موافاتهم بآخر التطورات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن كافة الملاحظات الواردة في تقريرهم السنوي.



وقال: نود الإيضاح أن معالجة وتصحيح أي ملاحظة من الملاحظات التي تشملها تقارير ديوان المحاسبة تختلف من ملاحظة الى أخرى حسب طبيعة تلك الملاحظات وطلب الديوان بشأنها والإجراءات والآليات القانونية والتنفيذية لدى البلدية في هذا الشأن فقد يتطلب معالجة وتصحيح الملاحظات إحدى الخطوات التالية:



- إصدار تعميم أو قرار وزاري أو إداري ملزم.



- تشكيل لجنة مختصة.



- التنسيق والتعاون مع جهات خارجية ذات اختصاص بموضوع الملاحظة.



- إصدار لائحة تنظيمية او تعديل تشريعي.



- تنفيذ أحكام قضائية باتة ونهائية من قبل لصالح البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وذكر أن الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة تختلف عن المخالفات المالية، فالأولى هي مرحلة سابقة من الممكن أن يقوم الديوان او البلدية من تلقاء ذاتها بإحالة الواقعة الى التحقيق او بطلب من الديوان ومن ثم يقوم بقيد تلك الملاحظات كمخالفة مالية على البلدية.



إزاء ما تقدم ونظرا لاختلاف طبيعة كل من الملاحظة والمخالفة المالية، فقد ارتأت البلدية تشكيل لجنة تختص بالملاحظات الواردة في التقارير السنوية المتعاقبة وهي (لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة) برئاسة نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع المالية والإدارية.



كما تم تشكيل لجنة تختص بالمخالفات المالية، وهي (لجنة للرد على المخالفات المالية المقيدة على البلدية) برئاسة أحد أعضاء الإدارة القانونية.