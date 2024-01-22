استمرار اللقاءات مع الطاقم الفني للوزارة للمساهمة في تسريع اتخاذ القرارات الفنية - الهندسية

هنأ رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، الحكومة الجديدة على الثقة السامية لصاحب السمو الأمير، متمنيا لرئيسها سمو الشيخ د.محمد الصباح ولأعضاء الحكومة التوفيق والسداد.



وقال السلمان: ونحن نهنئ الحكومة الجديدة فإننا نأمل من وزيرة الأشغال د.نورة المشعان دعم التعاون القائم بين الجهاز الفني لوزارة الأشغال والاتحاد لتطوير العقود والمواصفات وآلية تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعمل المشترك لتنفيذ برنامج خطة التمنية وتفعيل دور القطاع الخاص.



وأضاف: بناء على توجيهات الوزير السابق د.جاسم الاستاد بالتعاون المشترك لدراسة المقترحات المقدمة من الاتحاد تم عقد لقاء مع الطاقم الفني بوزارة الأشغال العامة عشية تشكيل الحكومة الجديدة ضم كلا من وكيل وزارة الأشغال بالإنابة م.عيد الرشيدي، والوكيل المساعد للرقابة والتدقيق م.أيمن الموسوي، ورئيس قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية في إدارة الوثائق والعقود بقطاع الرقابة والتدقيق في الوزارة م.منال الضبيب، ورئيس الاتحاد، وعضوي مجلس الإدارة بالاتحاد م.جابر ابوالحسن وسعدون العيسى ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد.



وتابع: لمسنا دعما غير محدود لما طرحه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ومنها تشكيل لجنة مشتركة لتصنيف وتأهيل المكاتب المحلية والأجنبية والتنسيق لتعديل اتفاقيات التصميم والإشراف للخدمات الاستشارية والتعاون لتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية الكويتية والربط الإلكتروني بين الجهتين، وتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والأجنبية المسجلة لدى الاتحاد للعمل في مشاريع الوزارة والتعاون لتعديل قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ليتواكب مع طرح وترسية الخدمات الاستشارية ولمعالجة العيوب بالقانون الحالي ليتوافق مع المراجع الدولية، وتعديل اتفاقيات التصميم والإشراف للخدمات الاستشارية، وعمل لجنة لحل المنازعات داخل الوزارة، وتم أيضا عرض مبادرة الاتحاد لوضع حل لمشكلة إصلاح الطرق، واننا نمد يد العون للزملاء في «الأشغال» والوزارات الأخرى للتعاون لتنفيذ الخطط التنموية بالاعتماد على القطاع الخاص وإنهاء الكثير من الأمور العالقة التي تحتاج الى قرارات فنية سريعة وخاصة تلك المتعلقة بالعمل الاستشاري الهندسي.



وذكر: اننا في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية نثمن عاليا دعم الوزراء والوكلاء والطاقم الفني بالوزارة لدراسة المقترحات متفقين لعقد لقاءات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذه المواضيع.