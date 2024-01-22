بشرى شعبانأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن إجمالي أعداد مكاتب العمالة المنزلية المسجلة لدى الإدارة بلغ 450 مكتبا وفقا لإحصائية صادرة من إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لشهر ديسمبر الماضي.وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة تلقت طلبات إلغاء 3 مكاتب، وأصدرت 12 ترخيص مزاولة مهنة وجددت 22 ترخيص مزاولة، وتم رفع الإيقاف عن 4 مكاتب، وسجلت 271 شكوى، وبلغ عدد المكاتب الموقوفة 7 مكاتب. تجدر الإشارة إلى أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تنظم عمل مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية طبقا لقانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 الخاص بالعمالة المنزلية، حيث اشترط القانون بداية إصدار ترخيص معتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية، ثم وضع القانون شروط الحصول على ترخيص المزاولة، كما أوضح القانون التزامات مكاتب وشركات الاستقدام تجاه أطراف تعاقد العمالة المنزلية.