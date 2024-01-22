عبدالعزيز الفصلي



بجهود حثيثة ومساع مستمرة، أنهى قطاع المنشآت التربوية أعمال مشروع مدرسة صباح الناصر المتوسطة بنين الكائنة في منطقة صباح الناصر والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.



جاء ذلك تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي وحضور مدير إدارة المشاريع م.محمد فهاد ومهندسي المشروع والشركات المنفذة.



وقال الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي خلال زيارته للمشروع إنه تم إنجاز مشروع المدرسة قبل انتهاء المدة التعاقدية بـ 4 أشهر، ويتكون المشروع من أرض مساحتها ما يقارب 18 ألف متر مربع ومسطح بناء ما يقارب 16 ألف متر مربع، المؤلفة من جناح إداري وجناح المعامل والمختبرات وجناح الورش والفصول بعدد 30 فصلا ومنطقة المسرح وملحقاته ومنطقة الصالة الرياضية، بالإضافة إلى المسجد وساحة العلم وساحات خضراء بنظام ري أوتوماتيكي.



وأكد الخالدي أن قطاع المنشآت التربوية يحرص على أن تكون الأنظمة حديثة ومتطورة التي تعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية في استخدام نظام الطاقة الشمسية.



من جهته، ذكر مدير إدارة المشاريع م.محمد فهاد أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة ملائمة ومريحة للهيئتين الإدارية والتعليمية وللمتعلم، وأن ما يميز هذا المشروع الطابع المعاصر باستخدام أحدث التصاميم والتكنولوجيا الحديثة.



وأشار فهاد الى أن هذه المدرسة ستكون صديقة للبيئة من خلال نظام الطاقة الشمسية المتجددة، كما أن المدرسة تسهم في ترشيد الطاقة الكهربائية من خلال نظام التحكم الحساس الذي يستشعر الحركة والذي يعمل تلقائيا، وأيضا نظام التكييف باستخدام التشيلر الذي يتميز بتوفير الطاقة وسهولة الصيانة.



وأضاف فهاد أن ما يميز المدرسة نظام الـ UPS وحدة، الذي يعمل على تأمين وحفظ المعلومات المهمة في حال انقطاع التيار الكهربائي، مع توفير أجهزة إثبات الحضور بالبصمة، وأيضا السبورة الذكية التي تعمل بتقنية اللمس بالأشعة تحت الحمراء.