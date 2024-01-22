تواجد البنك الأهلي الكويتي في جامعة الكويت والجامعة الدولية في الكويت، بهدف الترويج لحساب الطالب A+ ومزايا بطاقة الشباب ISIC Mastercard مسبقة الدفع للطلبة، حرصا منه على تعزيز مستوى الثقافة المالية ومفهوم الادخار لديهم وجذب العملاء الجدد إليه.



وقام فريق عمل البنك بتعريف الطلبة في الجامعتين على مزايا حساب «الطالب A+» المصمم للشباب بين 16 و25 عاما الذي يلبي احتياجاتهم، مع تشجعيهم على فتح الحساب للوصول إلى مجموعة مميزة من الخدمات والعروض الحصرية وبطاقة السحب الآلي التي تناسب نمط الحياة الخاص بهم.



وينال عملاء حساب «الطالب A+» مزايا حصرية، ومنها بطاقة الشباب ISIC Mastercard مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين، إلى جانب التمتع بعرض حصري منVOX Cinemas بعنوان «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجانا»، بالإضافة إلى خصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت.



وتعرف الطلبة أيضا على خصائص بطاقة الشباب ISIC Mastercard مسبقة الدفع والتي يمكن استخدامها كبطاقة مسبقة الدفع إلى جانب بطاقة تعريف لدخول الجامعات، وأبرزها نيل خصومات لدى أكثر من 150 ألف جهة في 130 دولة حول العالم، مع عروض حصرية للسفر على متن رحلات شركة طيران الإمارات أو حجوزات الإقامة عبر موقع Booking.com وغيرها.



وبهذه المناسبة، أكدت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي أهمية التواجد في الجامعات، قائلة: يحرص البنك على توفير تجربة مصرفية استثنائية للطلبة من خلال حساب الطالبA+ وبطاقة الشباب ISIC Mastercard مسبقة الدفع اللذين تم تصميمهما لتلبية احتياجاتهم وزيادة رضاهم عن المنتجات والحلول والخدمات المتنوعة التي يحصلون عليها من البنك.



وأضافت معرفي أن البنك حصد عن بطاقة الشباب ISIC Mastercard مسبقة الدفع لقب أفضل منتج مصرفي من قبل مجلة Outlook Business العالمية، لافتة إلى أن مميزاتها تجعل منها الخيار الأفضل لطلبة الجامعات.



وسلطت الضوء على الخصائص الإضافية للحساب التي تجعل منه الخيار المثالي لطلبة الجامعات لبدء رحلة مصرفية مميزة مع البنك الأهلي الكويتي، ولفتت إلى أن البنك يستغل كل الفرص المتاحة لتعزيز ثقافة الادخار بشكل خاص في المجتمع مع التأكيد على أهميته بين الشباب، وتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي داخل الكويت.



ودعت الجميع إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني للبقاء على اطلاع على أحدث العروض والحملات الترويجية التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.



ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة.