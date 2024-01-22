ليلى الشافعي

في إطار حرص الهيئة العامة لشؤون القُصّر على الاهتمام والدعم غير المحدود للمبدعين والموهوبين من المشمولين بالرعاية وتنظيم الأنشطة والمسابقات التي توفر آليات اكتشافهم وتنمية تلك المواهب والإبداعات، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القصة القصيرة للسنة الثانية.



وأكد المدير العام للهيئة م.حمد البرجس في تصريح صحافي بمناسبة تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها الهيئة لأبنائها القصر المستفيدين من رعايتها على الاهتمام بالموهوبين والمبدعين في جميع المجالات إدراكا منها لكون الموهوبين والمبدعين من أسس النهضة لأي مجتمع وهم مقياس لتقدم الأمم ورقيها.



وشدد البرجس على حرص الإدارة التنفيذية على التواصل الدائم والمستمر مع المشمولين بالرعاية عبر الأحداث والفعاليات المختلفة التي تنظمها الهيئة في إطار خدماتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية التي تقدمها الهيئة للمشمولين بالرعاية على مدار العام.



وتم تكريم الفائزات بالجوائز الثلاث الأولى وهن: أنفال ناصر المطيري - المركز الأول، وسجى عبدالله الثويني - المركز الثاني، وشيخة سالم زمام - المركز الثالث، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجدة الفضالة، إضافة الى عدد من أولياء أمور المتسابقين والمكرمين وذويهم.