أظهرت بيانات حكومية رسمية، صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، فيما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.



وحســب بـيـــان «الإحصاء»، فقد سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر 2022، وأثر على المؤشر ارتفاع مجموعاته الـ12، وفي مقدمتها مجموعة الكساء والملبوسات بنحو 6.72%، مع زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بـ4.74%، وتذيل القائمة مجموعة السجائر والتبغ بـ0.22% على أساس سنوي.



وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 0.30%، وزاد سعر مجموعة الصحة بـ0.92%، وتبع ذلك ارتفاع سعر مجموعة المطاعم والفنادق بواقع 0.91%، وثبات سعر مجموعة الاتصالات.



وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد بلغ 3.79% في نوفمبر الماضي دونما تغير يذكر بالمقارنة مع 3.8% في أكتوبر، وزادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم زادت 6.86%، في حين ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات 5.81% في نوفمبر على أساس سنوي.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 0.23% على أساس شهري في نوفمبر مع ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، في حين زادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم 0.44%.



وفي سياق متصل، ارتفعت واردات الكويت في الربع الثالث من 2023 إلى 2.807 مليار دينار (نحو 9.078 مليارات دولار) مقارنة مع 2.665 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.