شريف حمدي



استهلت بورصة الكويت تداولات الأسبوع بمكاسب سوقية بلغت 206 ملايين دينار في نهاية تعاملات جلسة أمس (الأحد) بعدما ارتفعت القيمة السوقية إلى 42.9 مليار دينار، مقارنة بـ42.69 مليار دينار في نهاية جلسة تداولات يوم الخميس الماضي.



وارتفعت مؤشرات السوق جماعيا مدفوعة بسلوك المتداولين والمستثمرين الذي غلب عليه الطابع الشرائي خلال الجلسة، ليرتفع معه مؤشر السوق العام 0.48% إلى 7264.97 نقطة مدفوعا بصورة رئيسية من الزخم الذي يشهده السوق الرئيسي الذي حقق ارتفاعا بـ 0.95% إلى 5985.48 نقطة، إلى جانب ارتفاع السوق الأول 0.36% إلى 7950.28 نقطة.



واستمر المتداولون في استهداف مكونات السوق الرئيسي خلال جلسة التداولات، إذ ظل محتفظا بمعدلات سيولة قياسية مقاربة بسيولة السوق الأول. وبلغ إجمالي حجم السيولة خلال الجلسة 55.3 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 53.34% منها ما قيمته 29.5 مليون دينار، بينما استحوذ السوق الرئيسي على أكثر من 46% من السيولة بواقع 25.7 مليون دينار.



ووفقا للقطاعات، قاد قطاع الاتصالات ارتفاعات السوق بعدما ارتفع 0.85%، ثم قطاع العقار بـ 0.77% يليه قطاع صناعية بـ 0.66%، ثم قطاع البنوك بـ 0.55%. وتراجع قطاع التكنولوجيا 8.42% فيما انخفض قطاع المنافع 1.7% وتراجع قطاع الطاقة 0.29%.



وعلى صعيد الأسهم الأكثر استحواذا على معدلات السيولة خلال جلسة امس، فقد تصدرها سهم إيفا الذي استحوذ على 6.11 ملايين دينار، وجاء ثانيا سهم بيتك بـ 5.14 ملايين، وحل ثالثا سهم كويتية بـ 4.67 ملايين دينار، وجاء رابعا سهم عقارات الكويت بـ 3.3 ملايين دينار، ثم سهم الأنظمة خامسا بـ 2.3 مليون دينار.