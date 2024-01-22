

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تتويجه بجائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023» من قبل مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» (CFI.co).

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدا على التزام البنك بأعلى المعايير التي تحدد كيفية عمل البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي، إلى جانب كونه تقديرا مرموقا لجهوده المتواصلة ومساهماته الكبيرة في النهوض والتوسع بالخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت.

وتم تتويج KIB بهذه الجائزة المميزة بناء على قرار لجنة التحكيم في المجلة باختيار البنك من بين مجموعة واسعة تضم العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي تم ترشيحها، واحتفاء بالبنك بصفته واحدا من «الأكثر تتويجا» في برنامج جوائز المجلة، حيث حصد العديد من الألقاب والجوائز على مدى السنوات التسع الماضية بشكل متتال.

وقد جاء هذا التكريم، أيضا، بناء على الأداء الاستثنائي للبنك في قطاع الصيرفة الإسلامية وحفاظه على مسار تصاعدي ومكانة مالية متقدمة وقوية، إضافة إلى استمراره بتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة من خلال إدارات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات التقييم والتمويل العقاري، إلى جانب تبني مبادئ ومعايير التمويل الإسلامي بشكل دائم.

وفي هذه المناسبة، أعرب مساعد المدير العام لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي محمد الشامري، عن فخره وامتنانه لهذا التكريم المميز، قائلا: يشرفنا أن نحصد هذه الجائزة الرفيعة من مجلة CFI، ونعتبر هذا النجاح تجسيدا لأداء KIB القوي والثابت في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونرى فيه شهادة جديدة على جهودنا الدؤوبة والهادفة إلى الارتقاء بمفهوم التمويل الإسلامي وتوفير قيمة استثنائية لعملائنا في هذا المجال.



وأشار إلى أن KIB كان قد حصد مؤخرا جائزة «أفضل رؤية مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» من مجلة CFI، مؤكدا مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات وطرح منتجات جديدة ومبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية لكل أفراد المجتمع، حيث عمل البنك، خلال العام الحالي، على تعزيز خدماته المصرفية بمزايا إضافية تتضمن خدمة واتساب التفاعلية وغيرها، إضافة إلى تجديد منصاته المصرفية للأفراد والشركات، وإطلاق منصة KIB Aqari الأولى من نوعها في الكويت.