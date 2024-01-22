

نتيجة استراتيجية البنك الرقمية التي تطمح لتقديم حلول مصرفية رقمية يكون فيها البنك أقرب لعملائه وما قدمه البنك من أداء متميز ونمو عملياته المصرفية الرقمية المتصاعدة في عام 2023، حصل بنك وربة مؤخرا على جائزة من International Finance Magazine، وهي جائزة «الأكثر ابتكارا للتكنولوجيا المصرفية» العالم المعزز - الكويت 2023.



واعتمد تقييم المجلة أسلوبا تحليليا عميقا بوصفها مصدرا إلكترونيا يساعد القراء على فهم القوى المحركة للسوق بشكل أوفى، وتبني جوائزها بالاستناد إلى تطورات الأسواق وأداء القوى الاقتصادية المبينة فيها. وهي تشكل مرجعا أساسيا للقراء يلقي الضوء على تغييرات الأسواق، ما يعطيهم فكرة جلية عن الإجراءات الاقتصادية المعقدة الحاصلة في مجتمع الأعمال العالمي.



وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال عبدالله العصيمي مدير تنفيذي إدارة الابتكار والشراكات في بنك وربة: إن منح الجائزة لبنك وربة تأتي لتؤكد تطور منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية وتبوئه مكانة ريادية في القطاع المصرفي الرقمي والعالم المعزز، وهذا مثبت بالإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2023 والتي تعكس المسار الذي تسلكه استراتيجية البنك الرقمية، وأضاف أن «وربة» قد تمكن خلال هذه الفترة من طرح خدمات ومنتجات مصرفية رقمية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلبا أولا للعملاء.



وقال إن «وربة» يركز جهوده على ما يقدمه لعملائه من منتجات، وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة، يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات العملاء، وأنماط حياتهم المتنوعة، موضحا أن البنك نجح في تحقيق قفزات كبيرة، في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة في السوق المحلي.



واختتم العصيمي تصريحه بأن بنك وربة ومن ضمن فعاليته في عالم الواقع المعزز «عالم وربة» يعد ذلك جزءا من خطته الجريئة للتحول الرقمي والابتكار في عام 2023، حيث تعد هذه المبادرة الرقمية الفريدة في التنشيط التسويقي الأولى من نوعها في دولة الكويت وتقدم نكهة محلية إلى جانب مواد تعليمية تتراوح بين أسئلة مصرفية بسيطة إلى الحقائق العامة لاستعراض بداية التثقيف المالي لجميع أفراد المجتمع على حد سواء، حيث يتيح ذلك للجميع المشاركة في المغامرة، كما يمكن للمشاركين الانتقال مباشرة واختيار الصورة الرمزية الخاصة بهم، والتي تنقلهم إلى نسخة مذهلة ثلاثية الأبعاد لمدينة الكويت، وكلها مدعومة بتقنية الواقع المعزز.