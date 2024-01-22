

تنتظر الأسواق الأميركية العديد من البيانات، هذا الأسبوع، ومن أهمها مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، لرصد نسبة التضخم، وما يترتب عليها من تغييرات في سياسية مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.



وتوقع خبير الأسواق العالمية عبدالعظيم الأموي أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأساسي أضعف قراءة له منذ مارس 2021، وفيما يتعلق بآفاق ارتفاع أسعار الذهب، أكد الأموي في مقابلة مع «العربية Business»، أن المعدن الأصفر سيكون مدفوعا خلال الأسبوع حتى نهاية الشهر بثلاثة عوامل رئيسية.



وتابع: «أول هذه العوامل، تراجع أسعار الدولار، وكذلك هبوط مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب، إضافة إلى الطلب القوي من الصينيين على الذهب والذي تكون ذروته في يناير من كل عام». وكانت بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين أظهرت ارتفاعا بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.



ويشار إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قفز إلى مستوى قياسي جديد، في نهاية جلسة إغلاق الجمعة الماضية متجاوزا المستوى القياسي المسجل في يناير 2022.