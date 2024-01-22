الشباب هم قادة المستقبل ونريد أن نكون جزءاً مهماً في مسار رحلتهم التنموية والتعليمية

تعزيز الثقافة المالية يفتح الأبواب لرفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات على المدى الطويل

«Bankee» جزء من التزام البنك تجاه تعزيز الشمول المالي بين جميع شرائح المجتمع

«الوطني» يأخذ على عاتقه تسخير إمكاناته وخبراته المالية لنشر الوعي بالاستقرار المالي





نظم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مدرسة الغانم ثنائية اللغة في منطقة سلوى، وذلك للاطلاع على سير برنامج «Bankee» بمناسبة طلاقه رسميا خلال العام الدراسي الحالي.



وقامت الإدارة التنفيذية للبنك بجولة إلى المدرسة للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق برنامج «Bankee» في المدارس، بهدف زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة شركة كرييتف كونفيدينس.



متابعة تفاصيل البرنامج



وشاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في الزيارة، إلى جانب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د.سلمان اللافي، والأمينة العامة المساعد للوقاية في «نزاهة» م.أبرار الحماد، ومدير عام ومؤسس كرييتف كونفيدنس للاستشارات والتدريب سمية الجاسم.



واطلع القائمون على إدارة البرنامج في المدرسة البحر بمدى تفاعل الطلاب مع محتوى البرنامج المميز وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankoz» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم.



كما زارت البحر عددا من الفصول الدراسية للتعرف على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول، وكيفية حصولهم على جوائز مقابل الأداء والسلوك المتميز.



وشهدت الزيارة تفاعل الطلاب مع مميزات البرنامج، كما أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية، كما ناقشوا المعلمين والمعلمات حول أثر تطبيق البرنامج على الطلاب.



تعزيز الشمول المالي



وبهذه المناسبة، قالت البحر: «نحن سعداء بهذا التقدم اللافت الذي يحرزه برنامج Bankee ومدى التفاعل المميز بين عناصر كامل المنظومة والمتمثلة في المدارس والطلاب وكذلك أولياء الأمور الذين يدعمون الفكرة منذ نشأتها».



وأضافت أن برنامج Bankee هو جزء من التزام البنك الأوسع تجاه تعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع ودعم المبادرات التي تساعد أبناءنا في تعلم كيفية إدارة مواردهم المالية بشكل فعال وبناء مستقبل آمن لهم ولأسرهم.



وأوضحت أن البنك ومن منطلق تحمل واجب ومسؤولية وطنية وضمن مبادراته لترسيخ أسس الاستدامة يأخذ على عاتقه تسخير جميع إمكاناته الفريدة وخبراته المالية الطويلة لتقديم مساهمة قوية تساعد في نشر الوعي بالاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي.



وقالت: «التعليم المالي الجيد يفتح الأبواب ويساهم بشكل كبير في رفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات على المدى الطويل، حيث تشكل زيادة الثقافة المالية أيضا أساسا للازدهار الشخصي والوطني».



الاستثمار بالمستقبل



وأشارت البحر قائلة: «تزويد أبنائنا بالمعرفة المالية هو استثمار في مستقبلنا فمن خلال مدهم بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، فإننا نضعهم على طريق النجاح والازدهار».



وأكدت أن بنك الكويت الوطني لديه إيمان راسخ بأن الشباب هم قادة المستقبل لأمتنا ونريد أن نكون جزءا مهما في مسار رحلتهم التنموية وتعليم النشء كيفية إدارة الأموال بحكمة.



وشجع نجاح البرنامج في المرحلة التجريبية المدارس والطلبة والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه، حيث تم تسجيل 30 مدرسة حتى الآن بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، كما يستفيد من برنامج «Bankee» أكثر من 16 ألف طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم.



كما أطلق برنامج «Bankee» موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك، ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.



برنامج فريد من نوعه



يذكر أن البنك حصد مؤخرا على الجائزة البرونزية من Qorus» عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، حيث دشن البنك رسميا البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة.



يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.