بطريقة لا تخلو من السخرية، تناول موقع جريدة «الوطن» خبر زيادة تعرفة الكهرباء الذي يلوح في افق المواطن السوري المثقل بارتفاعات صاروخية في اسعار كل شيء. ولم يخل الخبر الذي عنونه الموقع بـ «بشرى من الكهرباء.. رفع التعرفة للمنازل» من تعليقات غاضبة وساخرة على مواقع التواصل، خصوصا أن الكهرباء اصبحت ضيفا عزيزا على منازل السوريين لا يبقى اكثر من ساعة ويغيب لعدة ايام في بعض المناطق.



فقد نقل الموقع عمن وصفه بـ «مدير في وزارة الكهرباء»، دون تسميته وذكر منصبه بالكامل، أن هناك دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة، لكنه أكد أنها حكما ستكون أقل من التكلفة وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوما، وبرر «المدير» رفع التعرفة بأنها تأتي في إطار تصحيح التعرفة وعطفه الموقع على تصريحات سابقة للعديد من المسؤولين في وزارة الكهرباء دعوا لضرورة تصحيح التعرفات مع تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات وتكاليف الإنتاج. وبين المدير أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80%.



وانهالت التعليقات الغاضبة والمستهزئة على صفحة الموقع في فيسبوك، خصوصا أن الكهرباء تنقطع لساعات طويلة، وكتبت معلقة تدعى نازك «لا توجد كهرباء لكن هناك فاتورة عالية هكذا فهمنا من الموضوع». وقالت هدى محيا «انا برأيي يرفعوا كل شي مرة واحدة أفضل لكي نتأكد أنه لا أمل». وقال المتابع عمار «انتم وفروا الكهرباء ثم لكل حادث حديث». واتفق عدد آخر من المعلقين على ضرورة تصحيح الأجور والرواتب وخاصة للموظفين والمتقاعدين بما يتناسب مع تكلفة المعيشة.