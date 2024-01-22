

هل التخلي عن السكر تماماً يضر بالجسم؟



توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من ضرر الحلويات، إلا أن استبعاد السكر من النظام الغذائي تماما ليس مفيدا. وتشير Very Well Health، إلى أن البروفيسور فرانك من جامعة هارفارد يشكك في فائدة التخلي عن السكر تماما في النظام الغذائي.



ووفقا لما قال، فإنه من أجل التغذية الصحيحة لا حاجة للتخلص تماما من السكر بل يجب مراقبة تركيبة المنتجات بعناية والحد من استهلاك السكر المضاف في الأطعمة المصنعة.



ويشير إلى أنه يجب الانتباه إلى المحليات الطبيعية. «بالمقارنة مع السكر المضاف، العسل وشراب القيقب وشراب الأغاف أفضل قليلا منه فقط لأنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، كما أنها تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن، لكن الاستهلاك المفرط لأي سكر مضاف يمكن أن يسبب نفس المشكلات الصحية».



ووفقا له، بدلا من اتباع حمية غذائية خالية من السكر، من الأفضل الحصول عليه من الفواكه، لأنها لا تسبب ارتفاعا مفاجئا لمستوى الغلوكوز في الدم، أما التخلي تماما عن السكر فلن يكون مفيدا. وبحسب د.ساندرا أريفالو، فإن التخلي التام عن السكر يعني التخلي عن كربوهيدرات مفيدة يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة. وتقول: «ينبغي عدم اعتبار جميع أنواع السكر ضارة، لأن المشكلة الرئيسية تكمن في كمية السكر المستهلكة».

المصدر: عن «aif.ru»