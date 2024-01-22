

هادي العنزي



يصطدم الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين بنظيره القادسية في المواجهة التي تجمع الفريقين في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدلله للصالات، ضمن منافسات القسم الثاني للدوري العام، وتتبعها في الـ 7:30 مساء، على ذات الصالة، مباراة ثانية تجمع العربي واليرموك.



تبدو حظوظ القادسية أكبر لتحقيق الفوز وتجاوز القرين، نظرا للفوارق الفنية الكثيرة التي تصب في مصلحته، فيما يسعى القرين الذي يعتمد على العناصر الشابة إلى مفاجأة الأصفر، وقد التقى الفريقان في القسم الأول، حيث تغلب القادسية 87-70.



وفي المباراة الثانية، يسعى الأخضر لتكرار فوزه على «أبناء مشرف»، بعد انتصار أول بفارق 9 نقاط (97-88)، وذلك لتعزيز حظوظه بخطف المقعد الرابع المؤهل إلى المربع الذهبي للمنافسة على لقب الدوري.