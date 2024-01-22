

اختتمت أمس الأحد منافسات بطولة الكويت الآسيوية للرماية، التي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد «الأولمبي»، بمشاركة 26 دولة. وشهد اليوم الختامي إقامة تصفيات الزوجي المختلط لرماية «سكيت»، والتي أتبعها نهائي المسابقة، ونجحت الرماية الكويتية في حصد أربع ميداليات خلال البطولة، إلى جانب بطاقة تأهل لأولمبياد باريس 2024 عن طريق محمد الديحاني.



وأكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة م.دعيج العتيبي أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها من تنظيم على أعلى مستوى، ومنافسات قوية جدا بين أبطال القارة العالميين.



وهنأ القيادة السياسية بتأهل الرامي محمد الديحاني لأولمبياد باريس، بعد فوزه بالميدالية البرونزية لمسابقة «سكيت» رجال، مشددا على أن الكويت ستشارك في مسابقتي «سكيت» و«تراب» في أولمبياد باريس، وستنافس بقوة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.



من جانبه، هنأ أمين السر العام للاتحادين العربي والكويتي للرماية، مدير البطولة، عبيد العصيمي القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة تأهل الرامي محمد الديحاني لأولمبياد باريس.



ولفت إلى أن الآمال معقودة على تأهل العديد من الرماة والراميات الكويتيين في بطولة العالم، المقررة إقامتها في أبريل المقبل، مشددا على أن البطولة الآسيوية شهدت مستوى فنيا مرتفعا جدا، في ظل منافسات قوية للمنتخبات المشاركة على حصد الميداليات. بدوره، قال الرامي محمد الديحاني إن التأهل لأولمبياد باريس، والظفر بالميدالية البرونزية جاء ببذل مجهود مضاعف في التدريبات والمنافسات بالبطولة، معتبرا أن ذلك جاء تتويجا لعمل جماعي من قبل الاتحاد الكويتي للرماية، والمدربين والإداريين.