



خطف ريال مدريد فوزا دراميا من أنياب ضيفه ألميريا، بعدما قلب تأخره 0-2 إلى فوز 3-2 ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.



وتقدم ألميريا أولا عن طريق لارجي رامازاني في الدقيقة الأولى وإدغار غونزاليس (43)، قبل أن يتمكن «الملكي» من تسجيل ثلاثية حملت توقيع جود بيلينغهام من ركلة جزاء (57) وفينيسيوس جونيور (67) ودانييل كارفاخال (90+9).



ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 51 في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، في حين يتوقف رصيد ألميريا عند 6 نقاط في ذيل الجدول.



وألحق فالنسيا بضيفه أتلتيك بلباو خسارته الأولى بعد أربعة انتصارات تواليا بفوزه عليه 1-0. في المقابل، حقق فالنسيا الذي تجنب الهبوط في الموسم الماضي بشق الأنفس، فوزه الرابع تواليا في الدوري وارتقى للمركز السابع برصيد 32 نقطة. وواصل لاس بالماس انتصاراته بفوزه على مضيفه رايو فايكانو 2-0. وفشل فياريال في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليا بتعادله مع ضيفه ريال مايوركا 1-1. وتختتم مباريات المرحلة الـ 21 مساء اليوم، بلقاء يجمع غرناطة مع أتلتيكو مدريد.