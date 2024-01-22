

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل أشرف حكيمي هدف اللقاء الأول في الدقيقة السادسة بعدما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية من الجانب الأيسر ثم سددها في الشباك معلنا هدف التقدم، قبل أن تتعادل الكونغو في الدقيقة 76 عن طريق سيلاس وامانجيتوكا الذي استقبل تمريرة رائعة من ميشاك إيليا وأسكنها في شباك ياسين بونو. وكان منتخب المغرب قد فاز على تنزانيا في الجولة الأولى 3-0، في حين تعادل الكونغو مع زامبيا 1-1. وبهذه النتيجة استمر منتخب المغرب في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين تواجد الكونغو في المركز الثاني برصيد نقطتين قبل ثاني مواجهات المجموعة التي جمعت تنزانيا وزامبيا مساء أمس.



بدأ منتخب المغرب المباراة بضغط كبير حيث سدد يوسف النصيري كرة قوية في الدقيقة الثالثة لكنها خرجت بعيدة عن المرمى، تلاه بثلاث دقائق تسجيل حكيمي هدف «أسود الأطلس» بعد ركنية أرسلها حكيم زياش الذي حاول زيادة غلة الأهداف في الدقيقة 11 بعدما سدد كرة قوية لكنها خرجت بعيدة عن المرمى. وتدريجيا تحرر الكونغو من الضغوط وبادل المغرب الهجمات حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 41 لكن سيدريك باكامبو أهدرها بغرابة بعدما سدد كرة ضعيفة ارتطمت بالقائم. وفي الدقيقة 50 أهدر منتخب المغرب فرصة خطيرة لسفيان بوفال، ثم شهدت الدقيقة 76 سجل الكونغو هدف التعادل عبر سيلاس بعد تمريرة رائعة وصلت عند الجانب الأيمن عند ميشاك إيليا مررها عرضية أرضية قابلها سيلاس إلى داخل الشباك.