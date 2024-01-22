

تقدم الاتحاد التونسي باحتجاج لدى الاتحاد الأفريقي بسبب تغاضي حكم مباراة الفريق ضد مالي عن احتساب ركلة جزاء لتونس في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 أمس الأول. وقال مدير المنتخبات الوطنية حسين جنيح إن الاتحاد أرسل احتجاجه لـ «كاف» لعدم منح ركلة جزاء واضحة للمنتخب التونسي، مضيفا أنه «تعجب من عدم تدخل حكم الفيديو المساعد في اللقطة».



واحتجت بعثة تونس على دكة الاحتياط في مباراة مالي، ضد مخالفة مرتكبة على يوسف المساكني وطالبت باللجوء إلى الفار لكن حكم الساحة أشار إلى مواصلة اللعب لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.



ولذات السبب، تقدم الاتحاد الجزائري باحتجاج إلى «كاف» على خلفية ما اعتبره «ظلما تحكيميا» تعرض له الفريق خلال التعادل مع بوركينا فاسو 2-2. وقال الاتحاد في بيان رسمي: «لا يفهم الاتحاد الجزائري سبب تعيين لجنة التحكيم في الكاف، نفس حكم الـ VAR الذي أدار المباراة الأولى، ما يثير تساؤلات مشروعة حول عدم ملائمة مثل هذا التعيين». وطالب المنتخب الجزائري بركلتي جزاء، الأولى بداعي عرقلة المهاجم بغداد بونجاح، والثانية بحجة وجود لمسة يد من أحد لاعبي بوركينا فاسو.