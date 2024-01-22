

ألحق فيردر بريمن هزيمة مفاجئة بمضيفه بايرن ميونيخ 1-0 أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل ميتشيل فايزر هدف الفوز لفيردر بريمن في الدقيقة 59.



وتلقى بايرن ميونيخ صدمة قوية في صراعه مع باير ليفركوزن في الصدارة بفعل هذه الهزيمة المفاجئة.



وتوقف رصيد بايرن ميونيخ عند 41 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، فيما رفع بريمن رصيده إلى 20 نقطة ليبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر ويتقدم للمركز الثاني عشر.



وحافظ باير ليفركوزن على سجله خاليا من الخسارة بفوزه القاتل على مضيفه لايبزيغ 3-2، في حين اكتسح بوروسيا دورتموند مضيفه كولن 4-0 في أمسية الاحتجاجات.



وتقدم رجال المدرب الإسباني شافي ألونسو في المركز الأول بفارق 7 نقاط مؤقتا عن وصيفه بايرن ميونيخ، وقال ألونسو: «لقد شاهدنا مباراة قوية للغاية، أي شيء يمكن أن يحدث، كنا سعداء لأننا تمكنا من تسجيل الهدف الثالث في النهاية».



وفي المباراة الثانية، حقق دورتموند فوزه الثاني تواليا بعد انتصاره على دارمشتات بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، بعدما عانى قبل عطلة الشتاء حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من أصل 24 ممكنة في 8 مباريات. ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس متساويا مع لايبزيغ، ومتأخرا بفارق نقطة عن شتوتغارت الثالث والذي خسر بدوره أمام مضيفه بوخوم بهدف.



وفي مواجهات أخرى، فاز فرايبورغ على ضيفه هوفنهايم 3-2، وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع دارمشتات متذيل الترتيب 2-2، كما تعادل فولفسبورغ مع هايدنهايم 1-1، في مباراة توقفت لمدة 12 دقيقة بسبب الاحتجاجات.