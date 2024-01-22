

فرض شيفيلد يونايتد التعادل على ضيفه وست هام يونايتد 2-2 أمس ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم ماكسويل كورنيه بهدف لوست هام في الدقيقة 28، ثم تعادل بنجامين بريريتون لشيفيلد في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني، أضاف جيمس وارد براوس الهدف الثاني لوست هام من ضربة جزاء في الدقيقة 78، لكن شيفيلد حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها أوليفر مكبورني هدف التعادل القاتل.



وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريان بروستر (شيفيلد) وفلاديمير كوفال (وست هام) في الثواني الأخير.



ورفع وست هام رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس مقابل 10 لشيفيلد في المركز الأخير.



وفي كأس فرنسا، فرض المهاجم كيليان مبابي نفسه نجما لفريقه باريس سان جرمان وقاده إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على أورليانز من الدرجة الثالثة 4-1 أمس الأول.



وقاد وسام بن يدر فريقه موناكو إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية الفوز على روديز من الدرجة الثانية 3-1.



وثأر موناكو من روديز الذي كان أخرجه بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما 2-2 من المسابقة في الموسم الماضي. وفاز نيس ثاني الدوري على بوردو من الدرجة الثانية 3-2. وقلب بريست تأخره بهدف أمام تريليساك من الدرجة الرابعة إلى فوز 2-1.