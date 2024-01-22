



ناصر العنزي



ما أطول صبر «الأحمر» البحريني على مباراته مع ماليزيا، فقد فعل كل ما يجب فعله لكن الكرة عاندته شوطين كاملين وبضع دقائق من الوقت الإضافي حتى جاء الفرج من قدم علي مدن الذي ركن الكرة بخفة في المرمى بعدما خدعت حارسه ليشتعل الملعب فرحا حتى إن مدرب «الأحمر»الأرجنتيني خوان بيتزي كاد أن يحتضن الحكم الرابع من فرط احتفاله لولا أن الأخير ابتعد عنه. ومثلما يقال «الصبر مفتاح الفرج»، فقد نال «الأحمر» ما صبر عليه في هذه المباراة بعدما كان الطرف الأفضل وخرج بـ3 نقاط ثمينة أعادته إلى دائرة الصراع للتأهل إلى دور الـ16، وقد احتفلت جماهير البحرين مع فريقها طويلا داخل الملعب بأهازيجها وشيلاتها المميزة.



وبتلك النتيجة اشتعلت المنافسة في المجموعة الخامسة بعد تعادل الأردن مع كوريا الجنوبية 2-2 وأصبح لكل منهما 4 نقاط، حيث ستكون الجولة الأخيرة حاسمة لتأهل الأول والثاني وإمكانية أفضل فريق ثالث من المجموعة نفسها، وستكون مهمة الأحمر البحريني أشبه بمهمة إنقاذ أخيرة أمام المنتخب الأردني الخميس المقبل، والأردنيون قدموا مستويات لافتة بإشراف المدرب المغربي الحسين عموته وأجبروا الكوريين في مباراتهم أول من أمس، على أن يلعبوا كما يريدون لا كما يريد مدربهم النجم الألماني السابق يورغن كلينسمان، والحقيقة أن المنتخب الأردني يلعب كرة منظمة وفق نظام محكم في الجوانب الدفاعية ويمكنه بلوغ مراتب عليا في هذه البطولة.



٭ النيران الصديقة انتشرت بكثرة في الجولة الثانية من البطولة، وهي التي يسجل بها لاعب في مرماه حيث سجل ثلاثة مدافعين في مرماهم، وهم: الإماراتي بدر ناصر في مباراة فلسطين والكوري يونغ بارك والأردني يزن العرب في مواجهتهما معا، وتأتي هذه الأخطاء نتيجة ضغط متواصل من الخصم ولحظة يغيب فيها التركيز عن المخطئ، ويلاحظ أنها عادة تأتي بضربة رأس، وبالطبع مثل هذه الأخطاء لا تقلل من مرتكبيها، والمهاجمون أيضا يهدرون الفرص والمرمى مفتوح على مصراعيه.



٭ حكمنا الدولي عبدالله جمالي يدير مباراة اليوم بين «العنابي» القطري والصين ويعاونه زملاؤه عبدالهادي العنزي وأحمد صادق وأحمد العلي «حكم تقنية الفيديو المساعد VAR».. نتمنى لهم التوفيق بعدما نالوا ثقة لجنة الحكام. يذكر أن لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي تتخذ إجراءات سريعة بحق كل حكم ينال تقديرا دون المستوى، وقد يحرم من إدارة بقية مباريات البطولة.. «يعني دير بالك».