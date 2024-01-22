

كان المدرب الياباني لمنتخب تايلند ماساتادا إيشي بحاجة إلى وجود 3 مترجمين في قاعة المؤتمرات الصحافية من أجل وصول حديثه النهائي باللغة العربية إلى ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين.



ويعتمد الاتحاد الآسيوي لغتين رسميتين في المؤتمرات الصحافية، وهي: الإنجليزية والعربية، إذ يوفر ترجمة فورية لهما عند حديث المدربين في المؤتمرات الصحافية التي تسبق المباريات.



ويتحدث الياباني إيشي باللغة اليابانية ثم يقوم المترجم المباشر معه بتحويل حديثه إلى اللغة التايلندية، قبل أن يقوم مترجم آخر يمثل الطاقم الإداري للمنتخب التايلندي بترجمة حديث المدرب إلى اللغة الإنجليزية، قبل أن يقوم العاملون بمنصة الترجمة في المركز الإعلامي الرئيسي بترجمة الحديث أخيرا إلى اللغة العربية.



وتستغرق عملية الترجمة وقتا طويلا قبل استمرار العملية عند كل سؤال وإجابة، ما يجعل مدة المؤتمر الصحافي المحددة بنصف ساعة تتقلص بصورة كبيرة نظير عملية الترجمة.