

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال تقدمه بطلب إلى اللجنة المنظمة لبطولة آسيا بتغيير ملعب مباراته المقبلة أمام فيتنام في الجولة الثالثة التي ستقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وكانت بعض التقارير أكدت رغبة الاتحاد العراقي تغيير الملعب بسبب عدم استيعابه الجماهير العراقية التي تتجاوز أعدادها السعة الرسمية لملعب نادي السد 15 ألف متفرج، وإقامة مباراته المقبلة أمام فيتنام بملعب خليفة الدولي الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، لاسيما أن لقاء العراق الأخير شهد حضور قرابة 30 ألف متفرج أمام منتخب اليابان.



ومن ناحية أخرى، تعهد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي بمنح لاعبي المنتخب مكافآت مالية ضخمة عقب تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز التاريخي على اليابان.



وتعذرت مشاركة المهاجم أيمن حسين في تدريبات منتخب العراق، الذي أقيم بنادي الغرافة بداعي الإصابة، وتأكد عدم إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة بسبب إصابته بتمزق عضلي.



وفي سياق متصل، أجرى سعد ناطق، فحوصات طبية لمعاينة حالة الكسر في أحد أصابع يديه.