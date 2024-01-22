

سجل الحكم العماني أحمد الكاف رابع ظهور له على صعيد مباريات كأس آسيا، حيث أسندت له لجنة حكام البطولة إدارة مباراة المنتخب البحريني مع منتخب ماليزيا على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بمعاونة أبوبكر العمري مساعدا أول، وراشد الغيثي مساعدا ثانيا، والحكم الرابع العراقي مهند قاسم، بينما كان حكم الـ VAR الإماراتي عمر آل علي، وساعده الأسترالي شون إيفانز الذي أدار مواجهة عمان مع السعودية في الجولة الأولى.



وقاد الطاقم العماني بقيادة الكاف في الجولة الأولى قمة سورية وأوزبكستان التي انتهت بالتعادل السلبي.



وتعد هذه المواجهة الرابعة التي يديرها الحكم أحمد الكاف في تاريخه بنهائيات كأس آسيا، بعدما أدار في النسخة الماضية 2019 لقاء أستراليا والأردن بالإضافة الى مواجهة فيتنام واليمن، بينما ستكون المواجهة القارية رقم 85 في مشوار أحمد الكاف الذي بدأ منذ قرابة 10 أعوام، حيث أدار ثلاث مواجهات في أمم آسيا، و51 في دوري أبطال آسيا، و17 في تصفيات كأس العالم، و7 في كأس أمم آسيا دون 23 عاما بالإضافة الى أربع مواجهات في كأس الاتحاد الآسيوي ومواجهة في تصفيات أمم آسيا ومثلها في دورة الألعاب الآسيوية.