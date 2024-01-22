حذّر المدرب الإسباني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز، من التهاون أمام المنتخب الصيني قبل لقاء اليوم، مؤكدا رغبته في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة.وقال لوبيز خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: صحيح اننا ضمنا التأهل في صدارة المجموعة الأولى، لكن هذا لا يمنع أننا سنلعب المواجهة من أجل الفوز احتراما للفريق المنافس والبطولة، ولفرص كل المنتخبات التي تسعى إلى الصعود.وأكد أن المباراة ستكون صعبة «أمام منافس جيد يبحث عن الفوز فقط»، من أجل التمسك بفرصته في التأهل للدور المقبل.