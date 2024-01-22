شدد مدرب لبنان ميودراغ رادولوفيتش، على تمسك فريقه بتحقيق الفوز على طاجيكستان، وقال ميودراغ، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «تنتظرنا مواجهة في غاية الأهمية، سنسعى خلالها للفوز فقط من أجل ضمان التأهل للدور المقبل».وأضاف: «بالتأكيد المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق جيد للغاية قدم مستويات طيبة في المباراتين السابقتين.. لكننا متمسكون بحظوظنا في التأهل».وتابع: «المنتخب اللبناني لديه لاعبون أثبتوا كفاءة كبيرة، وقدرة على التأهل للدور الثاني من البطولة.. أثق كثيرا في لاعبي الفريق، وإصرارهم على تحقيق آمال جماهيرهم، بدليل الأداء الجيد في المباراتين الماضيتين».