مفرح الشمري



بعد غياب دام سنتين و7 اشهر في المملكة المتحدة، عاد الى البلاد مساء امس الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع بعد ان تكللت رحلة علاجه التي انطلقت منذ شهر يونيو عام 2021 بالشفاء التام.



كان في استقبال الكاتب القدير «بومنقذ» أسرته وأقاربه وأصدقاؤه وزملاؤه من الفنانين الذين تمنوا له الصحة والعافية وان يمد الله في عمره لاستكمال مسيرته في الحركة المسرحية التي يعتبر احد روادها.



وبهذه المناسبة، ستقيم جمعية الفنانين الكويتيين حفل استقبال للكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع في 31 الجاري، وذلك في «قاعة شادي الخليج» بمقر الجمعية في منطقة المرقاب.



وقد عبر مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين، في تصريح صحافي، عن التهاني والتبريكات للكاتب الكبير عبدالعزيز السريع، الذي من الله عليه بنعمة الشفاء من رحلته العلاجية الناجحة الطويلة، متمنين له موفور الصحة والعافية.