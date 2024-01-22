

اختتمت أول من أمس بطولة اتحاد التنس لتحت 14 سنة، وحضر المباراة النهائية للبطولة وشارك في تتويج الفائزين عضو مجلس إدارة نادي اليرموك مدير التنس بالنادي بلسم الأيوب ونائب رئيس اتحاد التنس عبدالرضا الغريب وعدد من المشرفين والمدربين بالأندية الرياضية وأولياء أمور اللاعبين.



وفي المباراة النهائية للفردي فاز لاعب نادي الكويت محمد قلي على زميله في النادي مساعد مدوه 6/1، 6/2، وجاء في المركز الثالث كل من فارس الكاظمي (اليرموك) ومحمد الحميدان (خيطان).



وفي المباراة النهائية للزوجي تغلب ثنائي نادي الكويت محمد قلي ومساعد مدوه على ثنائي نادي خيطان عبدالعزيز أحمد ومحمد الحميدان 6/1، 6/3 وجاء في المركز الثالث ثنائي نادي اليرموك محمد فنيسان وريان الشوا وثنائي اليرموك فارس ناصر الكاظمي ويوسف حسين.



وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة، جاء في المركز الأول نادي الكويت برصيد 334 نقطة، وفي المركز الثاني اليرموك برصيد 202 نقطة، وفي المركز الثالث خيطان برصيد 199 نقطة، وفي المركز الرابع الصليبخات برصيد 16 نقطة.