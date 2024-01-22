

أكد قائد منتخب مصر محمد صلاح إيمانه بأنه سيفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم «عاجلا أو آجلا»، مقرا بأن فريقه يحتاج للتحسن من أجل المضي قدما في البطولة، وذلك قبل اللقاء الحاسم أمام الرأس الأخضر اليوم والذي سيغيب عنه للإصابة.



وقال صلاح في مؤتمر صحافي امس: «أود أن أفوز بها (كأس أفريقيا)، بكل تأكيد. سيحدث بطريقة ما وهذا ما أعتقده. سيحدث عاجلا أو آجلا».



وتابع المهاجم الذي سجل 53 هدفا في 94 مباراة رفقة بلاده: «الجميع يعرف ما يعنيه الفوز بكأس أفريقيا لأي لاعب» أفريقي.



وسيغيب صلاح عن مباراة الرأس الأخضر ثم الدور ثمن النهائي في حال التأهل لإصابته بشد في العضلة الخلفية في فخده الأيسر أخرجه من منتصف الصدام مع غانا الخميس (2-2).



وخسر جناح ليفربول، البالغ 31 عاما والفائز خلال مشواره مع ناديه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، نهائي أمم أفريقيا مرتين في 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال تواليا.



وتابع: «فزت بكل شيء ممكن ولكن هذا هو الفوز الذي لم يحدث بعد»، مع منتخب بلاده مصر بطلة القارة 7 مرات (رقم قياسي).



ولم يقنع رجال المدرب البرتغالي روي فيتوريا حتى الآن خلال البطولة، إذ فقدوا تقدمهم المبكر أمام موزمبيق واحتاجوا لركلة جزاء في الرمق الأخير سجلها صلاح بنفسه لإدراك التعادل 2-2، وعادوا من التأخر مرتين أمام غانا وحققوا التعادل 2-2 أيضا.



وتلعب مصر أمام الرأس الأخضر، على فرصتي الفوز والتعادل، لكن الهزيمة ستقصيها على الأرجح.



وإذا عجزت عن الفوز، يمكن لنقطة التعادل أن تؤهل مصر، إذا كانت ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست.



وأقر قائد الفراعنة «في نهاية اليوم، لا نؤدي بشكل رائع راهنا لكن لدينا فريق رائع ومدرب رائع، لذلك نحتاج فقط إلى الحفاظ على التركيز».



وتابع: «أعتقد أنه بالعمل الشاق كل شيء ممكن، نحتاج فقط للفوز بمباراة واحدة للتأهل وننطلق من هناك»، مؤكدا أن «اللاعبين متحمسون للغاية للفوز بالبطولة. نحن جميعا نريد الفوز بها». وشدد «علينا فقط أن نقاتل ونرى ما سيحدث».



وعن تأثير غيابه عن المباراتين المقبلتين للإصابة، أكد أفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، قال: «هذا منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح». وتابع: «صلاح يبقى واحدا من 27 لاعبا».



وإذا أقصيت مصر من دور المجموعات، سيكون ذلك الإقصاء الأول من هذا الدور منذ 2004.



وردا على سؤال عن مستقبل المدرب فيتوريا في حال الإقصاء، رد صلاح قبل مدربه: «سيستمر».