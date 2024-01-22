القاهرة - مجدي عبدالرحمن



ثمّن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اعلان الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتلفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار ، ولمدة 15 عاما ، مؤكدا أن المصرية للاتصالات كيان وطني عملاق يمتلك بنية تحتية تسهم في تدعيم خدمات المحمول في مصر .



ولف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس إلى أن تقنية 5G ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور، وستعزز موقع مصر في القارة الافريقية والشرق الأوسط وتوجه الدولة المصرية في دعم منظومة التحول الرقمي.



وبين رئيس اتصالات النواب أن المصرية للاتصالات تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني ، ومن اوائل القطاعات الناجحة التي تعول عليها الدولة المصرية الكثير في الجمهورية الجديدة، وتعد الحصان الرابح في المؤسسات الوطنية المصرية.



وأشاد بدوى بالخطط الاستراتيجية المستقبيلة التي وضعتها المصرية للاتصالات تحت قيادة م. محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات في السوق المصري ، مما جعلها متفردة في تقديم خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الخامس الذي سيحدث طفرة هائلة.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات، اعلنت عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتلفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عاما.