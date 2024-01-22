القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال د.أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه عام 2023 هو العام القياسي للسياحة المصرية، حيث أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي أن 2023 العام القياسي للسياحة، وأن مصر استقبلت 14 مليونا و900 ألف سائح وهو أعلى من الرقم القياسي المحقق في 2010 وكان 14 مليونا و731 مليون سائح.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن «سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة».



وأضاف الوزير ان هناك حلولا عملية على أرض الواقع يستفيد منها الـ 8 آلاف شركة العاملة في مجال السياحة، ومليون موظف في مصر يعملون في صناعة السياحة.



وتابع عيسى، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «أهم الأمور في توصيف الأدوار كان دور الدولة ودور القطاع الخاص، دور الدولة بالترخيص والتنظيم وصنع السياسات لمنظومة السياحة، وأهم التحديات والمعوقات هو رفع كفاءة وزارة السياحة والآثار كمرخص ومنظم وصانع سياسات للسياحة، ثم يقوم القطاع الخاص بعملة لتحقيق الوصول إلى المستهدف، وبهذه المناسبة نهنئ رجال وسيدات صناعة السياحة في مصر على الرقم القياسي الذين استطاعوا أن يحققوه».



واستطرد: «دور الوزارة أن تتأكد أن الزائر السياحي تلقى ما وعد به من شركة السياحة، وجميع الأموال التي ينفقها صندوق دعم السياحة والآثار ممولة من القطاع الخاص وليس من الموازنة العامة للدولة، إذا صرفت أقل من منافسيك على التسويق فلا بد أن تتوقع أن حجم السياحة عندك سيكون أقل، ولا بد أيضا أن نركز على أكثر الأمور يكون فيها عبء، وصندوق دعم السياحة والآثار يركز على 4 منتجات الأسر والعائلات والثقافة والمغامرات أو الغوص، والنتيجة رقم قياسي ما يؤكد أن سياستنا في الترويج والتسويق كانت ناجحة».



وأشار إلى أن أستراليا من الدول المهمة جدا للتصدير السياحي إلى مصر وعدد سائحيها تضاعف عن السنوات السابقة نتيجة وجود أحد المعارض في استراليا، والقطاع الخاص بتنظيم هذا المعرض يقدم معلومات مهمة عن السوق السياحي في مصر.