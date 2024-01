ارتفعت الأصول التي تديرها الفروع الصينية لشركتي «بريدجووتر» و«تو سيجما» مع تفوق صناديق التحوط الأميركية على نظيراتها المحلية خلال اضطرابات السوق في العام الماضي.



وقامت Bridgewater China Investment Management، وهي الذراع المحلية لأكبر صندوق تحوط في العالم، بمضاعفة أصولها الخاضعة للإدارة 4 مرات لتصل إلى أكثر من 40 مليار يوان (5.6 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي عما كانت عليه قبل عامين، في حين ضاعفت شركة Two Sigma China أصولها تقريبا خلال نفس الفترة، وفقا لأشخاص مقربين من الشركات.



وجاء تدفق المستثمرين المحليين في الوقت الذي أعلنت فيه صناديق التحوط العالمية عن عوائد مكونة من رقمين في واحدة من أسوأ الأسواق أداء في العالم بينما كان مديرو الأصول المحلية يكافحون لتغطية نفقاتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».



صندوق الاستثمار الخاص الصيني الرائد لشركة «بريدجووتر»، All Weather Strategy، الذي يستهدف الأفراد الأثرياء بحد أدنى من الاستثمار يصل إلى 5 ملايين رنمينبي (700 ألف دولار)، حقق عائدات بنسبة 10.2% العام الماضي، وفقا لشركة خدمات الصندوق. وقال أشخاص مقربون من تو سيجما إن الصناديق الصينية الثلاثة التابعة لشركة التجارة الكمية العملاقة حققت عائدا يزيد عن 16% خلال الفترة نفسها.



في المقابل، انخفض مؤشر CSI 300 القياسي بنسبة 11.7% في عام 2023، حيث واجه التعافي الاقتصادي في الصين بعد الوباء صعوبات في اكتساب الزخم في أعقاب الانهيار العقاري غير المسبوق.



وفي حين سعت العديد من شركات الاستثمار الصينية إلى محاكاة نجاح «بريدجووتر» من خلال الاستفادة من فئات الأصول البديلة مثل السلع والمشتقات، إلا أنها حققت نجاحا محدودا، وتظهر السجلات العامة أن صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات المملوكة محليا في الصين، والبالغ عددها 771 صندوقا، حققت عائدا متوسطا بلغ 2.8% في العام الماضي.



يسلط الأداء المتفوق لأمثال Bridgewater وTwo Sigma في السوق الصينية الضوء على إمكانية استفادة مديري الأصول العالمية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من توقعات النمو الفاترة والتوترات الجيوسياسية بين بكين والعواصم الغربية.



قال تشانغ تشونغ يو، نائب الرئيس في شركة Shenzhen Rongzhi Investment Consultant، التي تقوم بمراجعة صناديق التحوط المحلية، «صناديق التحوط العالمية تعرف كيفية التعامل مع السوق الهابطة، حيث مرت بالعديد من حالات الصعود والهبوط». «معظم الصناديق الصينية تعرف فقط كيفية جني الأموال في السوق الصاعدة».



وفي حملة ترويجية هذا الشهر مع المستثمرين الصينيين، قالت «بريدجووتر» إنها تفوقت على السوق المحلية من خلال التنويع في السلع والسندات التي ساعد أداؤها المرن على تعويض الخسائر في محفظة أسهمها، وفقا لمحضر الاجتماع الذي اطلعت عليه صحيفة «فايننشال تايمز».



وتظهر السجلات العامة أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للذهب المدرجة في شنغهاي وشنتشن أدرجت صندوق Bridgewater All Weather Strategy China Private Investment Fund كواحد من أكبر 10 مستثمرين في النصف الأول من العام الماضي.



وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في BCIM في الحملة الترويجية إن استثمار السلع الأساسية للصندوق، بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والتي حققت عوائد مكونة من رقمين العام الماضي مقابل تراجع في سوق الأسهم، كان أكبر مساهم في أدائه العام.



وأدى الأداء القوي لشركة «بريدجووتر» الصين إلى دفع الصندوق إلى توسيع نطاق وجوده في واحدة من أكبر أسواق إدارة الثروات في العالم، تماما كما تنسحب شركات إدارة الأصول الأميركية العملاقة الأخرى، مثل فانجارد.



تظهر السجلات العامة أن «بريدجووتر الصين» أصدرت 56 منتجا استثماريا قياسيا في العام الماضي، ارتفاعا من 30 في عام 2022 وواحد في عام 2018، عندما بدأت الشركة أعمالها في الصين.



وقال مسؤول في شركة China Merchants Securities، التي تتولى مبيعات صناديق All Weather Strategy، إن الطلب كان «قويا للغاية» لدرجة أن العملاء الحاليين فقط هم الذين يمكنهم إجراء عمليات شراء إضافية في وثائق الصندوق، وأضاف المسؤول «من الصعب العثور على منتج استثماري حقق أداء جيدا في سوق سيئة».



على الرغم من التقدم الذي أحرزته عمالقة صناديق التحوط، واجه مديرو الأصول التقليديون في الولايات المتحدة صعوبة في فهم السوق الصينية. أغلقت شركة «فانغارد لإدارة صناديق المؤشرات» مكتبها في الصين في نوفمبر الماضي بعد انهيار شراكتها مع «Ant Group» والتي كانت تابعة للملياردير الصيني الشهير، جاك ما. فيما تكبدت شركة بلاك روك الصين خسائر في جميع صناديقها الثمانية التي تركز على الأسهم العام الماضي، حيث كافحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم لتحقيق الربح من سوق تحركها أهواء السياسة الحكومية.



من جانبه، قال المحلل في شركة «غلوبال سورس بارتنرز» أندرو كولير، الذي يقدم المشورة للمستثمرين الأميركيين بشأن الاستثمارات الصينية، «يمكن لبعض الصناديق التي لديها الكثير من المال والتي تتسم بالعدوانية إلى حد ما أن تدخل وتحاول جني بعض المال داخل السوق الصينية على نطاق صغير»، «هذا لا يعني أن الصناديق (الأميركية) الأخرى التي تتبع نهجا أكثر رسوخا يمكن أن تحذو حذوها».