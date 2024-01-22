

في إطار تبادل الخبرات وتكاتف الجهود نحو تطوير بيئة العمل في المؤسسات الوطنية زار وفد من مهندسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرم جامعة الكويت الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية صباح الخميس الماضي 18 الجاري.



وكان في استقبال الوفد الزائر القائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.عبدالله الهندال، حيث قدم فريق البرنامج الإنشائي عرضا مرئيا لمكونات ومراحل إنجاز الحرم الجامعي في الشدادية، كما تم التباحث والرد على أسئلة الزائرين في المجالات الهندسية والفنية.

وبعد ذلك انتقل الوفد الزائر في جولة ميدانية استهدفت عددا من المشاريع القائمة، حيث استمع المهندسون الزائرون لشرح مفصل تناول مختلف الجوانب الهندسية الفنية المتعلقة بتلك المرافق لاسيما الكهربائية والميكانيكية والتصميمية منها.

وخلال الجولة قال مدير التصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر السعيد: «تشرفنا اليوم باستضافة إخواننا في جامعة الكويت، للاطلاع على المباني الإدارية والكليات التي تم تنفيذها، وللأمانة يمثل الحرم الجامعي صرحا يفتخر به كل مهندس كويتي على صعيد الإنجاز وعلى صعيد التصاميم ذات الطابع الخاص والمميز والتي تعد على مستوى الشرق الأوسط كمحطات الخدمات المركزية وأنظمة البنية التحتية لخدمة المباني»، متمنيا أن يوفق القائمون على هذا الحرم في تحقيق استمرارية أعمال صيانة هذه المرافق واستكمال بقية الأعمال.