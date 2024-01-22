كشف معاون وزير التربية السوري رامي الضللي أن إلغاء شهادة التعليم الأساسي فكرة ومشروع مطروح تطبيقه في العام المقبل، مبينا أن هذا العام سيتقدم الطلاب لامتحان التعليم الأساسي كشهادة كما في كل عام.

وأضاف في تصريح لموقع «أثر برس» أن «فكرة إلغاء شهادة التعليم الأساسي تدرسها الوزارة من باب احتمالية تخفيف الضغط للصف التاسع واعتبارها انتقالية ولكن ستبقى تحت مسمى (شهادة التعليم الأساسي)».

وأوضح أن فكرة إلغاء شهادة التعليم الأساسي مطروحة فعليا ولكن ليس هذا العام إنما العام القادم بعد أن تتم دراستها من كل الجوانب.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتعلق بإلغاء شهادة التعليم الأساسي بدءا من هذا العام، في حين نفت مصادر في وزارة التربية الخبر لحين تأكيد معاون وزير التربية لـ «أثر برس» أن الفكرة مطروحة وتتم دراستها لاتخاذ قرار بتطبيقها العام المقبل.