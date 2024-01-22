: علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.

وفي فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس"، قال ديسانتيس الذي حل ثانيا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا مؤخرا إنه لا يمكنه "الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق حملتي" الانتخابية.

واضاف "من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب".

وتابع حاكم فلوريدا البالغ (45 عاما) "كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما بشأن فيروس كورونا"، لكن "ترامب أفضل من الرئيس الحالي جو بايدن".

ونال ديسانتيس 21% من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51% من الأصوات.

ويأتي إعلان حاكم فلوريدا تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامبشير.