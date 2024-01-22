بداح العنزي

أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان تعميما بشأن تقديم الاقتراحات والملاحظات والتوصيات اعتبارا من امس الاثنين.



وقالت د.نورة المشعان خلال التعميم: من منطلق حرص وزارة الدولة لشؤون البلدية على تنظيم العمل والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات التي تقدم للجمهور، ودعما للكوادر الوطنية العاملة في البلدية وسعيا لصقل خبراتهم في شتى المجالات والاختصاصات وتوطيدا للتعاون المشترك بين العاملين فيها، نستقبل اقتراحاتكم وتوصياتكم الخاصة بتطوير آلية العمل من الناحية الإدارية والمالية والفنية لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير المشاريع الخاصة بها والمضي قدما نحو مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بمجال العمل البلدي.

وأضافت: يبدأ تقديم الاقتراحات والتوصيات اعتبارا من الاثنين 22 يناير بإيداعها في السجل العام وتقديم نسخة منها إلى إدارة مكتب وزير الدولة للشؤون البلدية، وندعو كل العاملين في البلدية إلى التفاعل والتعاون وتقديم ما لديهم من ملاحظات واقتراحات وتوصيات، والسعي قدما نحو تقديم كل ما هو أفضل ومميز لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضنا.