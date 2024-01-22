تلقى سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد السوداني أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد وللكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق على مشاعره الطيبة التي تؤكد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.