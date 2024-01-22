تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تهنئة من فخامة الرئيسة فيولا أمهرد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق أعربت فيها فخامتها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت وراجية لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة جوابية لفخامتها ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه فخامتها من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية.