قام سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، بزيارة اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي وذلك في مبنى المجلس الأعلى للقضاء.

حضر اللقاء وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي، في ختام الزيارة حرص الحكومة على التعاون مع السلطة القضائية لخدمة مصالح الوطن وحماية حقوق الأفراد انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والتزاما بالمادة (50) من الدستور.

وأعرب سموه عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية وما يقدمونه من جهود لضمان حماية حقوق الأفراد وحفظ مقومات ومقدرات الدولة وإرساء ميزان العدالة في إطار الدستور والقانون مؤكدا ان استقلالية السلطة القضائية ركن أساسي لتحقيق العدالة الناجزة.