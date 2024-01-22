الاء خليفة

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر في بيان صحافي، اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، قبول 517 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2024/2023 للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وشدد البدر على أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما أكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة.



















