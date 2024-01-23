القاهرة - ناهد إمام



أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيضات على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، وذلك تزامنا مع إجازات منتصف العام الدراسي، حيث تستهدف مصر للطيران الحركة السياحية الداخلية لمختلف المناطق السياحية، وتطرح «تخفيض للعائلة» من خلال قيام الأب بدفع التذكرة كاملة على أن تحصل الزوجة على تخفيض 25% والأبناء على تخفيض 33%. من جانبه، صرح الطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الشركة الوطنية حريصة على تقديم كل سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة الداخلية، كما حرصت على طرح تخفيضات لعدد من الوجهات السياحية بمصر سواء للمصريين أو الأجانب، مضيفا أن التخفيضات سارية خلال الفترة من 25 يناير حتى 10 فبراير 2024، وخلال الفترة من 25 يونيو حتى 25 سبتمبر 2024.