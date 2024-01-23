حصلت الزميلة خديجة علي حسين حمودة على درجة الدكتوراه في الآداب (تخصص إعلام) من جامعة أسوان بجمهورية مصر العربية، وذلك عن أطروحة بعنوان (دور الإعلام في الحفاظ على الأمن القومى من مخاطر الأزمات - دراسة حالة على أزمة سد النهضة).



وبحثت الأطروحة دور الإعلام في الحفاظ على الأمن القومي من مخاطر أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال دراسة تحليلية على عينة من الأخبار والمواد الصحافية عبر المواقع الصحافية الإخبارية التي تناولت تلك القضية، ومعرفة الأطر المستخدمة في تأطيرها بتلك المواقع خلال فترة الملء الثالث لبحيرة السد، إلى جانب معرفة اتجاهات عينة من النخبة المصرية نحو دور الإعلام في الحفاظ على الأمن القومي أثناء أزمة سد النهضة.



وأظهرت الدراسة في نتائجها العامة أن البعد السياسي جاء في المرتبة الأولى بالنسبة لأبعاد أزمة سد النهضة بنسبة 34.2% من إجمالي العينة المختارة، تلاه في المرتبة الثانية البعد الأمني بنسبة 26.3% نظرا لما تمثله الأزمة من أهمية بالنسبة للأمن القومي، وفي الترتيب الثالث جاء البعد الفني وبنفس الترتيب جاء البعد الاقتصادي، ثم جاء الجانب الاجتماعي بعد ذلك بنسبة 11.8%.



كما خلصت إلى ان أزمة سد النهضة تأتي على رأس قائمة الأزمات الخارجية التي تهدد الأمن القومي المصري نظرا لما تمثله تلك الأزمة من أهمية كبيرة بالنسبة للملف المائي ونظرا للحساسية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف.



وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول قضايا الأمن المائي لتبصير الجمهور بأبعادها المختلفة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بدراسة القضايا الأفريقية، والتعمق في دراسة الأزمات المرتبطة بدول حوض النيل، وزيادة التغطية الإعلامية لقضية حوض النيل بحيث تكون دائمة في أجندات وسائل الإعلام المصرية، وليست موسمية.



هذا، وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من: أ.د.سامي عبدالرؤوف طايع أستاذ العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام في جامعة القاهرة (رئيسا ومشرفا)، ولواء أ.ح.سمير سعيد فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق (عضوا ومناقشا)، وأ.د.رزق سعد عبدالمعطي أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام في جامعة مصر الدولية (عضوا ومناقشا)، وأ.د.محمد محفوظ الزهري أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية في جامعة سوهاج (عضوا ومشرفا)، وأ.م.د.هبة الله نصر حسن أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب في جامعة أسوان (عضوا ومشرفا).