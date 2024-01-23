تقدم عدد كبير من الجماهير العراقية بمطالبات للاتحاد العراقي بضرورة الإسراع في تقديم طلب لنقل مباراة أسود الرافدين أمام فيتنام المقررة غدا الأربعاء إلى ملعب بسعة أكبر من ستاد حمد بن جاسم بنادي السد.



وشددت الجماهير العراقية المتواجدة في الدوحة، على أهمية إيجاد حل فوري لأزمة نفاد التذاكر الخاصة بمباراة منتخب بلادهم أمام فيتنام ضمن الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات.



وأبدت الجماهير التي حضرت من مختلف مدن العراق والمهجر استغرابها لإقامة المباراة بملعب يتسع فقط لـ 17 ألفا من المشجعين.



وذكرت أن اتحاد الكرة العراقي مطالب بالإسراع في تقديم طلب لنقل المواجهة إلى ستاد ذي سعة أكبر ويفضل أن يكون من الملاعب المونديالية.



بدوره، قال مصدر مقرب من بعثة منتخب العراق لـ«كووورة» إن الوفد بصدد تقديم طلب لنقل المباراة ضد فيتنام إلى ملعب آخر، لكن فرصة منح الموافقة في غاية الصعوبة لأمور تنظيمية ولوجيستية.



وشهدت مباراة العراق أمام اليابان بالجولة الثانية التي استضافها ملعب المدينة التعليمية حضور أكثر من 36 ألف مشجع عراقي.