عبدالعزيز الفضلي



استقبلت وزارة التربية على مدى ثلاثة أيام ما يقارب 3 آلاف تظلم تقدم بها طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والديني الخاصة بنتائجهم في اختبارات الثانوية العامة للفترة الدراسية الأولى.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن انه تمت مراجعة أوراق الاختبارات والتأكد منها بشكل متأن، مشيرة الى انه بعد التدقيق اتضح ان جميع اجراءات التصحيح سليمة



وذكرت ان الوزارة فتحت باب التظلمات منذ السبت الماضي عبر موقعها الالكتروني «أونلاين»، لافتة الى ان مراجعة اوراق الاختبارات كانت بشكل مباشر ومن غير تأجيل وذلك سعيا من الوزارة لخدمة الطلبة أولا بأول. وأضافت المصادر ان الوزارة قامت بالإجراءات المطلوبة بهذا الجانب والعمل على مراجعة أوراق الإجابات للطلبة والتأكد من سلامة التصحيح او تجميع الدرجات وعدم وجود أخطاء فيها، مشيرة الى ان المراجعات لم تسفر عن وجود أي خطأ في أوراق الاختبارات أو محاضر الغش.