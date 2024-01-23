تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة جوابية للرئيس علوي، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة فيولا أمهرد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق، أعربت فيها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه، حفظه الله، مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجية لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة جوابية للرئيسة أمهرد، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.